Wat is volgens jou hét Nieuwsmoment van 2020? Je kunt nu stemmen

2020 gaat de geschiedenisboeken in als een bewogen en bijzonder jaar. De coronacrisis stond natuurlijk centraal de afgelopen maanden, maar er gebeurde nog veel meer. Daarom zijn we erg benieuwd: wat is volgens jou het belangrijkste nieuwsmoment van 2020?

Van een van de grootste natuurbranden in ons land ooit tot de dood van Arnol Kox. Of toch de vele coronamaatregelen of alle Black Lives Matter-demonstraties? Je kunt via deze stemmodule kiezen welk nieuwsmoment jij uitroept tot het belangrijkste van 2020.

20 foto's

Je hebt de keuze uit een twintigtal nieuwsfoto’s die deze momenten weergeven, gemaakt door professionele en amateurfotografen. Verder is het heel eenvoudig: kies je favoriet en breng je stem uit.

Stemmen is makkelijk. Je hoeft alleen maar een favoriet te kiezen en te bevestigen met je e-mailadres. Op 12 december maken we de tussenstand op. Vervolgens mag elke Brabander nog stemmen op de top vijf. Jij bepaalt!

Je stem uitbrengen kan via nieuwsmoment.omroepbrabant.nl.

