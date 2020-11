Magneetvisser hengelt een uniek, levend kunstwerk uit het water

Magneetvissers hengelen zo nu en dan opmerkelijke vondsten naar boven. Mikel Kok uit het Brabantse Rijswijk haalde woensdag ook zo’n opmerkelijke vondst uit het water. Geen munitie, geen winkelkarretje, geen pistolen en ook geen winkelkarretje, maar een doodgewone fiets. Nou doodgewoon, het frame van de fiets is volledig in beslag genomen door honderden, misschien wel duizenden zoetwatermosseltjes.

Ook de magneetvisser zelf is verbaasd, verrast en onder de indruk. “Zoiets heb ik ook nog nooit gezien”, aldus Kok. Elk stukje van de fiets, van stuur tot en met het zadel en de bagagedrager is begroeid met mosseltjes. “Het is een mosselfiets”, oppert een omstander. “Wie mist zijn mosselfiets?”

De fiets werd opgedregd bij een steiger aan de historische haven in Woudrichem, een plek die zomers geliefd is bij jongeren. Vanaf de steiger springen ze dan de rivier in, niet wetende dat daar meerdere fietsen op de bodem liggen. “Die hebben dus best wel geluk gehad”, is ook de mening van de magneetvisser. Want behalve de ‘mosselfiets’ werd er ook nog een gewoon – geen bijzonder – exemplaar naar boven gehengeld.