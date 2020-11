Fans rouwen om dood van Diego Maradona: 'Huilende taxi-chauffeur op mijn voicemail'

Maradona op bezoek in Mierlo (foto: archief). vergroot

De Brabantse fans van Diego Maradona zijn geschokt door het plotselinge overlijden van het voetbalgenie. De Argentijn is woensdag op 60-jarige leeftijd overleden na een hartstilstand. Maradona was een bijzondere verschijning binnen en buiten het veld. "Hij is qua impact de grootste voetballer ooit", zegt fan en columnist Sjoerd Mossou.

Vanaf het moment dat hij het nieuws vernam, zit Bras Brooijmans uit Tilburg aan zijn laptop gekluisterd. De superfan van Maradona volgt alles via een Argentijnse sportzender die de gebeurtenissen van minuut tot minuut verslaat.

"Dit komt wel even binnen, ja", zegt Brooijmans, die helemaal gek is van Argentijns voetbal. "Ik kreeg meteen drie appjes uit Argentinië toen het nieuws bekend werd. Ook had ik een voicemail van mijn vriend en taxichauffeur Geronimo uit Buenos Aires. Hij vertelde huilend wat er gebeurd was. Heel het land is in shock."

"Het overlijden van Maradona is schrikken en een onverwachte dreun."

Maradona is een grootheid in Argentinië en daarnaast heeft de veelbesproken oud-voetballer een grote schare bewonderaars over heel de wereld. Ook Bredanaar en columnist Sjoerd Mossou hoort bij die groep.

"Het is schrikken en een onverwachte dreun", zegt Mossou over de dood van Pluisje, zoals de bijnaam van Maradona luidt. "Een paar weken geleden werd hij wel opgenomen in het ziekenhuis en onderging hij een hersenoperatie. Maar de laatste tijd waren de berichten juist positief."

De doodsoorzaak is een hartstilstand. Dat levert meteen speculaties op, want Maradona stond niet alleen bekend om zijn fenomenale voetbalkunsten, maar ook om de gekte om hem heen en zijn drugsgebruik. Cocaïne bracht Pluisje tot aan de afgrond. Maar hij krabbelde steeds weer op.

"Zijn dood heeft met hartfalen te maken", zegt kenner Bras Brooijmans. "En volgens mij niks met drugs. Want daar was hij al een tijdje vanaf. Maar misschien heeft hij zijn lichaam er toch teveel mee belast."

"Maradona was binnen en buiten het veld tegelijkertijd een genie en een boef."

Het beste is maar om Maradona te herinneren als de wereldvoetballer die heel veel liefhebbers in extase bracht. Zo werd de Argentijn in 1986 met Argentinië wereldkampioen en won hij tweemaal met Napoli het landskampioenschap. Waar anderen namen roepen als Pelé, Cruijff of Messi zweren alle Maradona-fans bij de Argentijn.

"Hij heeft twee modale teams, Argentinië en Napoli, ongeëvenaarde successen gebracht", zegt Sjoerd Mossou. "Terwijl die anderen altijd onderdeel waren van hele goede teams. Maradona veranderde alles."

"Of hij de beste was, daar kun je over discussiëren."

"Of hij de beste was, daar kun je over discussiëren", vervolgt Mossou. "Maar hij was voor mij wel de grootste voetballer ooit. Hij heeft gewoon de meeste impact gehad op de voetbalwereld. Er is geen andere speler geweest die in zo'n korte tijd zulke intense emoties heeft los gemaakt."

Fan Bras Brooijmans, die al negen keer in Argentinië was voor het voetbal, ondervond dit aan den lijve. "Vorig jaar in de herfstvakantie was de laatste keer en toen heb ik hem gezien", vertelt de Tilburger. "Hij was coach bij Gimnasio de la Plata en ik had met mijn vriend Geronimo kaarten voor achter de goal. En daar was ook de spelerstunnel waar Maradona uit kwam lopen. Op dat moment ging iedereen helemaal uit zijn plaat en het hele stadion begon 'Maradona, Maradona' te scanderen. En dat gebeurde in elk stadion waar hij kwam."

Maradona verbleef in augustus 2017 nog in Mierlo, bekijk hier de beelden van toen terug:

