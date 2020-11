Hans Smolders blijft Thierry Baudet trouw en doet niet mee aan landelijke verkiezingen

Hans Smolders vindt het onacceptabel dat een deel van de raad fysiek samen komt. vergroot

Hans Smolders doet niet mee aan de landelijke verkiezingen voor Forum voor Democratie. De Tilburger is klaar met alle geruzie in de partij nu voorman Thierry Baudet onder vuur ligt. "Ik wil mijn goeie naam niet te grabbel gooien".

Hans Smolders is fractievoorzitter van zijn eigen partij in de Tilburgse gemeenteraad, Lijst Hans Smolders (LST). Ook is hij fractielid van Forum voor Democratie in Provinciale Staten. Voor de landelijke verkiezingen in maart stond hij op plaats 10 op de lijst van Forum voor Democratie.

Hij vindt dat er ‘karaktermoord’ wordt gepleegd op Baudet. “Hij heeft de verkeerde mensen om zich heen verzameld”, zei de Tilburger donderdagmorgen bij WNL. “Die prominente leden die nu een mes in zijn rug steken, zijn niet belangrijk, de kiezer is belangrijk.” Volgens Smolders zijn de meeste partijleden van Forum misschien wel iets te intelligent. "Wat meer boerenslimheid, zoals we dat in Tilburg hebben, zou geen kwaad kunnen".

“Ik ben er klaar mee”, aldus Smolders. "Het wordt een soort LPF 3", doelend op zijn tijd bij de LPF in de Tweede Kamer. Een partij die binnen no time al vechtend zichzelf opblies. Smolders beraadt zich nog over zijn lidmaatschap van Forum.

