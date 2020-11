Vrouw (28) aangehouden voor grote brand in appartement Eindhoven

vergroot

De politie heeft een 28-jarige vrouw aangehouden die brand zou hebben gesticht in een appartement in Eindhoven. Dat gebeurde aan het begin van de avond op 14 november in een complex aan de Karel de Grotelaan.

De bewoners van het appartementencomplex werden die zaterdagavond meteen geëvacueerd. De vlammen sloegen uit het appartement en het vuur greep snel om zich heen. Ook was er veel overlast door de rook.

Het appartement raakte zwaar beschadigd. De bewoners kunnen voorlopig niet terug.

De aangehouden vrouw zit vast voor verhoor.

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision. vergroot

