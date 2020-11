Kou op komst: dit weekend de eerste nachtvorst van deze herfst

De temperatuur komt voor hete eerst weer onder nul (foto: Peter van der Schoot). vergroot

Dit weekend kunnen de winterjassen en mutsen weer uit de kast worden gehaald. De eerste officiële vorst wordt zaterdag- en zondagnacht verwacht. In Brabant wordt het waarschijnlijk het koudst van het heel Nederland, zo verwacht Wouter van Bernebeek van Weerplaza.

"Met een beetje geluk of pech gaat het een paar graden vriezen", zegt Van Bernebeek. In de nacht van zaterdag op zondag wordt het waarschijnlijk twee graden onder het vriespunt. In de nacht van zondag op maandag verwacht hij zo'n min vier graden. Overdag is het wel warmer: rond vijf graden boven nul.

"Ik denk zelfs dat met name zondag op maandag in de provincie Brabant de laagste temperatuur van Nederland bereikt zou kunnen gaan worden. Zuid Nederland heeft dan namelijk de meeste kans op opklaringen, waardoor het sterk afkoelt in die gebieden. Brabant ligt dan erg gunstig."

Beetje laat

Volgens de meteoroloog is deze kou vrij normaal voor deze tijd van het jaar, maar komt het wel een beetje laat. "Tot nu toe hebben we nog vrijwel geen vorst gehad. Normaal hebben we begin november al wel de eerste temperaturen onder nul. We hebben nu al zo lang boven normaal gezeten, dus deze maand is heel zacht."

De plotselinge kou komt volgens Van Bernebeek door de draaiende wind. "We hebben de hele maand een zuidwestenwind gehad, die zorgt voor de zachte lucht die we tot nu toe hebben gehad. Komende dagen draait die wind naar het oosten. Daardoor wordt het een stukje kouder", legt hij uit.

Die kou is overigens wel tijdelijk. Na het weekend verdwijnt de nachtvorst weer.

