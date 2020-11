Politie zoekt tweede dader van aanslag op huis, waarbij 16-jarige jongen zwaargewond raakte

Eerder dit jaar werd een 18-jarige man opgepakt voor de aanslag op een huis aan de Moreelselaan in Eindhoven. Een 16-jarige jongen liep daarbij zware brandwonden op en lag een tijd in coma. Nu blijkt dat de politie een tweede dader zoekt.

Het is de nacht van maandag 20 op dinsdag 21 juli als er in een hoekwoning aan de Moreelselaan een explosief naar binnen gegooid wordt. Bij de explosie die volgt, ontstaat een grote brand. De gevel van het huis raakt door de klap beschadigd en binnen tien minuten is de volledige benedenverdieping verwoest.

De zoon wordt met tweede- en derdegraads brandwonden per traumahelikopter naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Daar ligt de jongen enige tijd in coma.

Over zijn motief of een eventuele link met de slachtoffers is vooralsnog niks bekendgemaakt. Wel is nu duidelijk dat er tijdens het onderzoek een tweede dader in beeld is gekomen. De politie kan niet vertellen of dit het gevolg is van eerdere verhoren. Maandag wordt opnieuw aandacht aan de zaak besteed in het opsporingsprogramma Bureau Brabant op Omroep Brabant.