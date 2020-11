Ree komt klem te zitten tussen de spijlen van een hek in Cuijk

De brandweerman met het gevangen ree (foto: Saski Kusters / SQ Vision). vergroot

Het waren hachelijke momenten voor een ree in Cuijk. Het dier kwam donderdag klem te zitten in een hekwerk van de groothandel in diergeneesmiddelen van AUV aan de Beversestraat.

Sven de Laet Geschreven door

De brandweer heeft geprobeerd de ree te kalmeren. Met wat hulp van een jager kon het arme beestje korte tijd later uit zijn benarde positie worden bevrijd. De hulpverleners hebben het dier vervolgens een stuk verderop weer vrijgelaten waar het thuis hoort: in de vrije natuur. Daar zette de ree het snel op een lopen.

De ree werd op een veilige plek losgelaten (Foto: Saskia Kusters / SQ Vision). vergroot

