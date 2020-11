Overvallers plaatsen gps-tracker onder auto en volgen slachtoffer naar huis: 2 en 3,5 jaar cel

Een man van 27 uit Eindhoven is veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenisstraf voor twee gewapende straatroven en het voorbereiden van een derde eerder dit jaar. Zijn handlanger, een 28-jarige plaatsgenoot, moet twee jaar brommen.

Het was een brute overval op 31 januari van dit jaar. De twee daders maakten gebruik van een gps-tracker, die ze onder de auto van hun slachtoffer plaatsten. Zo achtervolgden ze de bestuurder naar zijn huis in Eindhoven, waar ze hem vervolgens bedreigden met een vuurwapen. Met wat geld als buit zijn de twee vervolgens gevlucht.

Vaste tactiek Voor de 27-jarige dader was het een beproefd recept. Op dezelfde manier wist hij een paar dagen daarvoor al op eigen houtje een auto en telefoon te stelen.

Een derde poging werd de Eindhovenaren fataal. De politie kwam de twee op het spoor en greep in tijdens de voorbereidingen voor een nieuwe overval. Bij de daders werden bivakmutsen, een vuurwapen en de beruchte gps-tracker aangetroffen.

Geen berouw

De rechtbank geeft aan dat met name de zorgvuldige planning van de straatroven belangrijk was bij het vaststellen van de straf. Ook het feit dat de daders geen enkele vorm van berouw toonden tijdens het onderzoek weegt mee. Dat één van de slachtoffers naar eigen zeggen ‘nog dagelijks last heeft’ van de overval, liet de twee ogenschijnlijk koud.