Vrachtwagenchauffeurs toeteren samen tegen de coronamaatregelen: 'Ze mogen niets meer'

Joop van Nistelrooij, eigenaar van een truckerscafé bij Den Bosch, snapt er niets van: waarom doet de politiek niets aan de slechte omstandigheden voor vrachtwagenchauffeurs tijdens de coronacrisis? Donderdagavond riep hij alle truckers bij zijn restaurant op om in protest te gaan. Of ze 'eventjes om negen uur 'avonds' in allerijl wilden toeteren, was de vraag. De truckers deden graag mee - en niet alleen in Den Bosch.

In totaal deden 32 truckerscafés door heel Nederland mee, waaronder enkele in Brabant. Volgens Joop was er nog meer animo voor de actie onder truckers dan hij had verwacht. “En dat is niet raar. Ook zij zijn er helemaal klaar mee”, vertelt hij. De actie is bedacht door een gedeelte van de transportsector, die vindt dat er te weinig aandacht is voor truckers tijdens de tweede coronagolf.

“Chauffeurs verblijven soms vijf tot zes nachten in hun cabine. Het euvel zit ‘m in het feit dat chauffeurs door deze tweede golf overdag bijna geen fatsoenlijk gebruik meer kunnen maken van belangrijke faciliteiten. Het kan inmiddels niet meer uitgebreid bij horecagelegenheden naast de snelweg, maar ook niet op de plekken waar ze moeten laden of lossen”, zegt Joop.

Zo ging het eraan toe tijdens het toeterprotest:

'Zonder transport staat de wereld stil'

“Niet even douchen, niet even koffie: door corona mogen ze niets meer. In Nederland zijn die omstandigheden wel oké, maar buiten de grens hebben chauffeurs het een stuk zwaarder door de regels.” Sommige truckerstops hebben een ‘noodstop’, waar chauffeurs naar binnen kunnen voor koffie, een douche en sanitaire behoeftes. “Maar dat is het dan vaak. Verder leven deze chauffeurs volledig in hun cabine. Ze mogen niet eens aan de tafel hun eten opeten.”

Aan sympathie voor de actie ontbrak het donderdagavond in elk geval niet. Er werd massaal getoeterd op de parkeerplaats bij Joel. Volgens Joop was het ‘kei druk’ en ‘ramvollenbak’. Die chaos bleek precies de trommelvliespenetrerende kakofonie waar hij op hoopte. Er deden zelfs bewoners mee, die nota bene door Joop voor het harde geluid waren gewaarschuwd.

"Zonder transport staat de wereld immers stil", zegt de Bosschenaar. "Het is mooi om te zien dat niet iedereen dat vergeten is."

