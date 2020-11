PSV toont veerkracht en wint van PAOK na snelle achterstand

Donyell Malen maakte de winnende 3-2 (foto: OrangePictures). vergroot

PSV heeft gedaan wat het moest doen. De Eindhovenaren moesten in eigen huis winnen van PAOK om uitzicht te houden op overwintering in de Europa League en daar slaagden ze in. PSV kwam al vroeg 0-2 achter, maar wist de wedstrijd helemaal om te draaien: 3-2. Door deze overwinning doet PSV weer helemaal mee om Europese overwintering. Welke zaken vielen er op?

Job Willemse Geschreven door

1. Dramatische eerste 15 minuten

Al na een minuut of veertien keek PSV tegen een 0-2 achterstand aan. De Eindhovenaren begonnen zeer zwak aan het belangrijke treffen met de Grieken. De mandekking aan PSV-kant was niet goed. Telkens liepen de verdedigers veel te ver van hun directe tegenstander, waardoor PAOK makkelijk kon combineren. Zowel opbouwend als verdedigend was PSV dus slordig en dat resulteerde in twee vroege goals. Beide goals vielen door slecht (of eigenlijk ontbrekend) ingrijpen van de defensie.

Pablo Rosario en Roger Schmidt spreken van een mentale overwinning:

Wachten op privacy instellingen...

2. Snelle leerlingen

De PSV’ers leren snel, want waar het aanvallend in de eerste helft onrustig en slordig was, gingen ze in de tweede helft veel effectiever met de kansen om. PSV wist tijdens de eerste 45 minuten PAOK al ver terug op eigen helft onder druk te zetten, was vaak dreigend en de betere ploeg. Tot echte 100 procent kansen leidde dit in het eerste bedrijf niet. Ondanks de snelle aansluitingstreffer van Cody Gakpo, was PSV te gehaast bij de laatste pass in de zestien, en werd slordig doordat er te veel door het midden werd gespeeld. En dat terwijl er juist ruimte lag aan de zijkanten. Iets waar de Eindhovenaren maar bij vlagen gebruik van maakten.

Maar in de tweede helft benutte PSV de ruimtes aan de buitenkanten wel. En meteen met succes gezien de gelijkmaker van Noni Madueke. Ook de volgende kans werd direct omgezet in een goal. Het overzicht dat eerst ontbrak, was er nu wel.

Mohamed Ihattaren ontbrak bij PSV. Roger Schmidt legt uit waarom:

Wachten op privacy instellingen...

3. Goudhaantje Malen

Vorig seizoen liet hij al zien dat hij een goal kan maken, maar ook dit seizoen is Donyell Malen het goudhaantje van PSV. Tegen Omonia Nicosia was hij al matchwinner door een late goal en dat herhaalde hij donderdagavond. Zijn 3-2 (na 55 minuten) was natuurlijk van groot belang, want daardoor doet de ploeg van Schmidt nog volop mee in Groep E om Europese overwintering.

Malen scoorde trouwens nóg eenmaal. Maar de grensrechter uit Letland vlagde die goal af voor buitenspel. Na het zien van de beelden, een onbegrijpelijke beslissing. Malen stond nog ongeveer 2 meter achter de laatste lijn. Gelukkig voor PSV is die arbitrale dwaling - in de Europe League wordt geen gebruik gemaakt van de VAR - de Eindhovenaren niet fataal geworden.

Bekijk hier het 'buitenspel-moment'.

Wachten op privacy instellingen...

4. Defensieve verbeterpunten

PSV toonde donderdagavond dus een dosis veerkracht. Maar de overwinning verbloemt nog wel lichtelijk de slordigheden en defensieve kwetsbaarheden van PSV. Door de vroege achterstand moest de thuisclub met vuur gaan spelen en vielen er veel ruimtes achterin. Daardoor bleef PAOK op de counter levensgevaarlijk, ook na de 3-2. Het centrale duo Teze-Boscagli hield echter stand. Vooral laatstgenoemde speelde een goede wedstrijd.

De tegengoals van de Eindhovenaren zullen nog grondig worden geanalyseerd door Schmidt en zijn staf, want daar ging een hoop mis. Maar zoals wel vaker geldt bij Europese wedstrijden alleen de overwinning, en die was broodnodig voor PSV.

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.