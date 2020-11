Carola leeft nog dankzij nieuwe lever, maar bijna helft van de Brabanders is nog geen donor

Carola leeft nog dankzij een lever van een donor. vergroot

Duizenden Brabanders kunnen de komende weken een brief verwachten van het Donorregister. Iedereen van 18 jaar en ouder die zich nog niet heeft geregistreerd wordt daar zo nogmaals op gewezen. Net iets meer dan de helft van de Brabanders heeft tot nu toe z'n keuze vastgelegd.

En dat dat belangrijk is, weet Carola Embregts uit Dongen als geen ander. Zij had niet meer geleefd als zij twaalf jaar geleden niet de lever had gekregen van een 64-jarige vrouw. "Dubbel is dat. Je zit eigenlijk te wachten op het overlijden van iemand, waardoor jouw leven weer door kan gaan. Heftig."

Op 1 november van dit jaar had 55,2% van de inwoners van 18 jaar en ouder in Brabant zijn keuze al wel doorgegeven. Van de ingevulde keuzes gaat het bij 56% om toestemming voor orgaandonatie. 31,3% wil geen orgaandonor worden en 12,7% laat deze keuze over aan de nabestaanden. Daarmee loopt Brabant iets voor op de rest van Nederland. Landelijk geeft 50,7 % van de geregistreerden toestemming voor donatie.

Goirle kent het hoogste percentage mensen dat al een keuze heeft gemaakt. Eindhoven heeft het hoogste percentage mensen dat nog een brief krijgt. De gemeente Altena heeft relatief de meeste inwoners die orgaandonatie niet zien zitten (40,3%).

800 mensen gered

In Nederland wachten meer dan 1.000 mensen op een orgaan. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Transplantatie Stichting. Ongeveer 150 mensen per jaar overlijden terwijl ze wachten op een orgaan. Gemiddeld doneert een overleden donor 3 organen. Zo redden die orgaandonoren de levens van ongeveer 800 mensen per jaar.

Automatisch donor

Iedereen van 18 jaar en ouder die nog geen keuze heeft gemaakt krijgt in de komende periode dus een brief op de mat. Reageer je daar niet op, dan volgt zes weken later nog een tweede brief. Als je ook dan geen keuze maakt, wordt in het register opgenomen dat je geen bezwaar hebt tegen orgaandonatie. Ook daar krijg je dan weer een brief over. Je registratie in het register wijzigen kan altijd.

