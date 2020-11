Burgemeester Roosendaal schrijft brief aan ouders: 'Oplossen vuurwerkoverlast is ook jullie taak'

Burgemeester Han van Midden vergroot

Alle ouders in Roosendaal hebben een brief van de burgemeester gekregen over de aanhoudende vuurwerkoverlast door jongeren. De gemeente roept hierin vaders en moeders op om met hun kinderen het gesprek aan te gaan over illegaal vuurwerk.

''Harde klappen, hoge steekvlammen en objecten die in de fik vliegen. Met name jongeren maken zich, vaak op intimiderende manier, schuldig aan het afsteken van illegaal vuurwerk", zo schrijft burgemeester Han van Midden.

De burgervader toont in de brief ook begrip voor jongeren in zijn stad, die nu niet kunnen stappen, sporten of samenkomen. ''Maar wat nu gebeurt, gaat alle perken te buiten. Mensen voelen zich niet meer veilig op straat."

Van Midden zegt de overlast hard aan te pakken. ''Dat doe ik voor u en uw kinderen. Het probleem van overlast van jongeren oplossen is niet alleen een taak van de gemeente, politie en jongerenwerk, maar ook van de ouders."

De burgemeester roept zijn inwoners op om een aantal vragen aan de kinderen te stellen. ''Of het nou gaat om het kind dat de lont aansteekt van een Cobra, of het kind dat het stoer vindt dat anderen het doen. Wat vindt je kind ervan? Keurt hij of zij het af of werkt het aanstekelijk om mee te doen? Is uw kind zich bewust van de gevolgen die andere mensen ondervinden door de overlast?"

Grote groep

Inwoners van Roosendaal worden al langere tijd geplaagd door harde knallen en vernielingen. Een groep van 150 tot 200 jongeren zocht elkaar de afgelopen tijd op in de wijken Langdonk en Kortendijk. Zij gooien met zwaar illegaal vuurwerk als mortiergranaten en cobra's. Donderdagnacht bleef het relatief rustig. Woensdagnacht gingen er nog een bouwkeet, een hangplek en een auto in vlammen op.

