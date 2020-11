Veel klachten over Center Parcs De Kempervennen: 'Schimmel, haren en dode vliegen'

Schade in het huisje van Marjolein en Robèrt vergroot

Een beschimmelde sauna, haren in de besteklade en dode vliegen op de muur. Marjolein en haar vriend Robèrt hadden een weekje broodnodige vakantie geboekt op Center Parcs De Kempervennen in Westerhoven, maar hun huisje met sauna en bubbelbad leverde vooral stress op. Online klagen meer gasten over de staat van de huisjes.

Marjolein en haar vriend kwamen maandagavond aan het op park en besloten een luxer huisje te boeken met een sauna en bubbelbad. Toen ze daar in mochten, bleek echter dat alles vies was, zegt Marjolein.

"De vloertegels zaten los, er hing een vieze lucht waar we echt misselijk van werden, schimmel in de sauna, die is weggerot aan de onderkant, dode vliegen op de muur, haren in de besteklade, vieze potten en pannen." Marjolein windt er geen doekjes om: "Alles was goor."

Robèrt en Marjolein zijn niet de eerste gasten die klachten hebben. Op recensiesite Zoover krijgt de Kempervennen veel negatieve beoordelingen over de staat van de huisjes.

Sommige huisjes op De Kempervennen zijn wat ouder dan anderen, zegt Center Parcs-woordvoerder Marthijn Tabak daarover. "Als gast mag het niet zo zijn dat je dit soort klachten hebt. Daar zal het park nu zeker goed naar gaan kijken. Er zijn plannen om de hele Kempervennen op korte termijn aan te gaan pakken."

Negatieve beoordelingen

Center Parcs zegt het "heel vervelend" te vinden dat er "te veel negatieve beoordelingen" over het park verschijnen. De organisatie stelt dat de meeste klachten van gasten gelijk op het park worden opgelost. Wie na zijn verblijf nog een klacht heeft, wordt opgeroepen zich te melden via de website. "Uit onze eigen gastenenquêtes komt overigens, en gelukkig, een positiever beeld naar voren."

Marjolein en Robèrt kregen na geklaagd te hebben bij de receptie een nieuw huisje aangeboden. In eerste instantie voelden ze zich niet gehoord door het park, zegt Marjolein, maar na een gesprek met de manager is de lucht geklaard en is aangeboden hun verblijf een keer in te halen.

