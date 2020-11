Met de vrieskou in aantocht mogen daklozen 'coronaproof' naar binnen

De tijdelijke winteropvang voor daklozen in Breda (foto: Raoul Cartens) vergroot

Nu de temperatuur 's nachts onder het vriespunt gaat duiken, heeft de gemeente Breda extra bedden klaargezet voor dak- en thuislozen. Op de vast locatie aan de Slingerweg was er onvoldoende plek om de extra slaapplaatsen 'coronaproof' neer te zetten. Daarom is nu een leegstaand pand van het Brederocollege in de Bredase wijk Heuvel ingericht als tijdelijke nachtopvang.

Breda heeft zo'n 70 dak- en thuislozen, van wie een deel 's nachts buiten slaapt.

Voorwaarden

Straatwerker Manuela Blaswich zet alles op alles om de daklozen binnen te halen: "We hebben kaartjes in verschillende talen die wij aan ze uitdelen waarop staat dat de winteropvang weer open gaat. Zelfs nu het nog een paar graden boven nul is, is het voor hun niet prettig om 's nachts buiten te slapen."

Toch verwacht ze dat niet iedereen een warm bed komt opzoeken. "Het is voor sommigen toch wel een grote stap. Wij stellen voorwaarden aan hun gedrag. Dus mensen die gedronken of gebruikt hebben, mogen niet binnen."

In onderstaande video kijken we binnen bij de winteropvang voor daklozen in Breda.

De opvang gaat maandag open, want de regel is dat het eerst twee dagen 's nachts onder nul moet zijn geweest. Blaswich fronst haar wenkbrauwen: "En dan ben ik nog blij met de gemeente Breda. Want er zijn steden waar de nachtopvang pas open gaat na vijf of zelfs tien graden nachtvorst,"

Meer ruimte

Blaswich is blij met het voormalige schoolgebouw. "Hier hebben we meer ruimte om de bedden ver genoeg uit elkaar te zetten en goed te ventileren." Buiten de lokalen is ook een tijdelijk gebouw met warme douches geplaatst.

