PSV-trein dendert alweer voort: ‘Sommige spelers krijgen rust tegen Sparta’

PSV-trainer Roger Schmidt (foto: OrangePictures). vergroot

Lang kan PSV niet nagenieten van de zwaarbevochten Europa League-zege op PAOK van donderdagavond (3-2). Zondagavond staat de wedstrijd met Sparta Rotterdam alweer op het programma.

Job Willemse Geschreven door

PSV wil dolgraag in het spoor van koploper Ajax blijven in de Eredivisie. Voor nu is de achterstand op de Amsterdammers vier punten, mede door het gelijke spel van afgelopen zondag op bezoek bij FC Twente. Sparta, de huidige nummer tien, won afgelopen week met 6-0 van ADO Den Haag. Maar deze wedstrijd moet en mag geen probleem zijn voor PSV.

Roger Schmidt blikte vrijdagmiddag nog even kort terug op het eerste -dramatisch verlopen- kwartier van zijn ploeg donderdagavond. “We waren goed voorbereid. Maar dit is ook voetbal af en toe. PAOK kreeg twee kansen en scoorde direct tweemaal. Als je kijkt naar de momenten, maken we individuele en technische fouten. En die moeten eruit, want je kunt niet elke keer op achterstand komen en je dan terugknokken”, aldus Schmidt.

De Duitse oefenmeester vertelde verder op de persconferentie van vrijdagmiddag dat hij eraan denkt om wat spelers rust te geven komende zondag. PSV speelt tot de winterstop nog acht wedstrijden en door coronabesmettingen in de afgelopen periode is een deel van de PSV-selectie nog niet fit genoeg om drie volledige wedstrijden in een week te spelen.

“Geen enkele speler zal al die wedstrijden negentig minuten gaan spelen”, vertelde Schmidt onder meer. “We kijken nu hoe de spelers die donderdagavond hebben gespeeld gaan herstellen. Maar de kans is aanwezig dat er wat wijzigingen gaan plaatsvinden.”

Ihattaren ontbreekt

Iemand die sowieso niet zal gaan spelen is Mohamed Ihattaren. De 18-jarige middenvelder is volgens PSV oververmoeid en traint deze week wel, maar hij speelt geen wedstrijden. “Dat is het plan waarvoor we hebben gekozen. Daar is Mo zelf ook blij mee. Natuurlijk is het jammer dat hij er zondag tegen Sparta niet bij kan zijn. Hij zou zeker een optie zijn als hij helemaal fit was geweest.”

Het is nog de vraag of Mario Götze er zondagavond wel weer bij is. PSV heeft goede hoop dat de 28-jarige Duitser snel weer minuten kan maken.

Roger Schmidt was vrijdagmiddag lovend over centrale verdediger Olivier Boscagli, die de afgelopen wedstrijden indruk maakte:

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.