Black Friday zorgt voor tjokvolle afhaalpunten: 'Ook winkel maar gebruiken voor opslag'

De pakketbezorger was er vrijdagmorgen al vroeg bij. Met een volgeladen steekkarretje vol pakjes manoeuvreerde hij soepel door de gangpaden in de Bredase Primerawinkel aan de Haagdijk. "Normaal rij ik hier een karretje naar binnen en dan ben ik wel klaar", zegt Jeroen Klaassen. "Maar vandaag moet ik zeker vier keer terug naar mijn bus." Het is Black Friday en als iemand dat goed merkt is het de pakketbezorger wel.

Jeroen gaat nog niet zo lang als pakketbezorger rond, te kort om een vergelijking te maken met andere drukke tijden. "Maar ik heb wel gezien dat het zeker deze week al flink toenam. In de aanloop naar Black Friday leveren we al dagenlang veel meer pakketten af. Ik begrijp wel dat ze in de winkels moeite hebben met stapelen."

Winkelbediende Ayca Kolcu bekijkt de toestroom van pakjes intussen met groeiende ongerustheid. Ze laat de voorraadkamer achterin de winkel zien. "Het staat hier eigenlijk al te vol. Dus ik denk dat we voorlopig de winkel zelf ook moeten gebruiken voor opslag. Straks komt ook nog de decemberdrukte."

In de krappe winkel stapelt Jeroen intussen gestaag door. "Hopelijk komt iedereen zijn bestelling snel ophalen", verzucht Ayca. "Het scheelt al veel als de grootste dozen worden meegenomen. Dan krijgen we weer wat ruimte."

Want behalve nieuwe voorraad komt er dagelijks ook nogal wat terug. "Als mensen niet tevreden zijn over hun aankopen gaan de pakketten retour. En dat ligt hier ook allemaal."

Jeroen haalt zijn schouders op als hem gevraagd wordt of hij vrijdag rekening houdt met overwerk. "Ik ben pakketbezorger, het is mijn werk." En weg is 'ie weer. De bus ligt nog tjokvol en uit zichzelf raakt die niet leeg.

