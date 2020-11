Bloedeloos gelijkspel bij duel tussen TOP Oss en NAC

TOP Oss en NAC komen niet verder dan een bloedeloos gelijkspel. vergroot

In de Keuken Kampioen Divisie zijn TOP Oss en NAC vrijdagavond in Oss niet verder gekomen dan een bloedeloos 0-0 gelijkspel. NAC had kunnen winnen, maar spits Mario Bilate miste in de 75e minuut een strafschop. Er waren bij het oersaaie duel nog vier zaken die opvielen.

Ronald Strater Geschreven door

1. Eerbetoon aan Maradona

Zoals bij alle wedstrijden in het betaalde voetbal dit weekend werd ook in Oss een minuut stilte gehouden voor de overleden Argentijnse voetballegende Maradona. Vreemd was wel dat na de zestig seconden het gebruikelijke applaus door het ontbrekende publiek uitbleef.

Wachten op privacy instellingen...

2. Afwezigheid Sydney van Hooijdonk

Sydney van Hooijdonk was in Oss de grote afwezige in de selectie van NAC. Hij had daar een even goede dan wel bijzondere reden voor. De jonge spits had namelijk vrijdagmorgen thuis een ongelukje gehad. Tijdens het douchen klapte de glazen deur van de cabine kapot en liep Van Hooijdonk meerdere snijwonden op. Een aantal moesten gehecht worden. Het maakte het voor trainer Maurice Steijn, die de geboren Bredanaar vorige wedstrijden passeerde, wat makkelijker om weer voor Mario Bilate te kiezen in de punt van de aanval.

Wachten op privacy instellingen...

3. Saaie boel in Oss

Het waren waarschijnlijk deze nevenzaken die de kijkers thuis op de bank de eerste vijfenveertig minuten bespraken. Want aan de wedstrijd was voor rust geen bal aan en weinig woorden waard. NAC had het meeste balbezit, maar daar was dan ook alles mee gezegd. Het was geen onwil, maar het bleef vaak bij wat breien op het middenveld en kansen waren er niet. De Bredase ploeg, vierde op de ranglijst, was nauwelijks beter dan TOP, de nummer zeventien van de ranglijst.

NAC kreeg voor rust wel een tegenvaller te verwerken. Back Moreno Rutten, net terug van een spierblessure, moest geblesseerd het veld verlaten.

4. Gemiste strafschop kenmerkt de armoede

Ook in de tweede helft was het vooral armoe troef. Het eerste, echte wapenfeit kwam pas in de 61e minuut toen Dennis van der Heijden voor de thuisploeg op de paal schoot. Oss kreeg nog twee goede kansen, maar vooral NAC liet weinig zien in Oss. Terwijl je van de Bredanaars meer zou verwachten. Maar de creativiteit was bij NAC mijlenver te zoeken, de opbouw deugde niet en weinig spelers durfden een actie te maken.

Toch kreeg NAC dé mogelijkheid om de drie punten mee naar huis te nemen. Mario Bilate versierde in de 75e minuut een penalty, maar schoot deze zelf niet goed in. De gemiste strafschop stond symbool voor het duel. In Oss bleven beide ploegen steken op een bloedeloos gelijkspel.

5. Ambities

Beide ploegen konden vrijdagavond in Oss niet veel van hun ambities waarmaken. NAC wil promoveren, maar voetbalt na veertien wedstrijden nog altijd niet goed genoeg. TOP Oss wil de play-offs halen, maar verblijft voorlopig in de onderste regionen. Dat is niet nodig, de mannen van trainer Klaas Wels kunnen beter.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.