Ga vanavond ouderwets naar de discotheek in je eigen huiskamer!

Nog één keer dansen zoals vroeger? Dat kan vanavond tijdens de speciale Disco-avond op Omroep Brabant radio. Vanwege onze themaweek "Het gevoel van de jaren 80" gaan we nog eens ouderwets op stap. Hang de glitterbol aan het plafond en schuif tafels en stoelen aan de kant!

Omroep Brabant DJ Ronny Balk heeft zijn platenkoffer meegenomen en gaat een feestje bouwen. "We gaan lekker dansen op klassiekers van Mel & Kim, Donna Summer, Jermaine Stewart, Technotronic en zo kan ik nog wel even door gaan! Het wordt een ouderwets jaren 80 feestje!"

'Discoradio' is vanavond te beluisteren van 20 tot 24 uur. Aansluitend is er nog een twee uur durende mash-up-mix van DJ Muis met de grootste jaren 80 te hits te horen in een speciale aflevering van het nachtprogramma Brabantse Nachten Zijn Lang.