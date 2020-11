Verwarde man zwaargewond door grote gasexplosie in woonwijk Breda

Een grote ontploffing in de Rijnstraat heeft vrijdagmiddag rond vijf uur inwoners van Breda opgeschrikt. Een man dreigde zichzelf iets aan te doen, draaide verschillende gasflessen open en stak een schuur in brand. Dat zorgde voor een flinke explosie.

De man raakte zwaargewond en is door de politie overmeesterd. Hij is onder begeleiding van de politie naar het ziekenhuis gebracht. Hij is aangehouden, maar wordt eerst behandeld aan zijn verwondingen. De man was waarschijnlijk verward. Het is onduidelijk hoe hij tot deze daad kwam.