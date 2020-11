Frietzaak Oss gaat viral met filmpje op TikTok, challenge al miljoen keer bekeken

Kroket of frikandel? (foto: Friethuys Oss/TikTok) vergroot

Het begon als ludieke actie op een rustige avond. Zullen we een filmpje maken voor TikTok waarin we een dansje doen? Dat dacht een van de personeelsleden van Het Friethuys in Oss en zo geschiedde. Het filmpje waar vier jonge werknemers een simpel dansje uitvoeren werd 266.000 keer bekeken. En met een nieuw filmpje waarin ze meedoen aan een nieuwe challenge, haalde de snackbar zelfs meer dan een miljoen kliks.

Het gaat om een uit Amerika overgewaaide challenge waarbij de mensen in de filmpjes keuzes moeten maken. Bovenin beeld verschijnen links en rechts de twee keuzes, bijvoorbeeld bitterballen of kipnuggets. De snackbarmedewerkers moeten kiezen: gaan ze links of rechts?

"De trend is begonnen met mensen die op deze manier hun voorkeur voor een partner aangaven", vertelt bedrijfsleider Bart Bernsen. "We hadden al een TikTok-profiel maar hadden daar nooit iets mee gedaan. Op een rustige avond stelde iemand voor om een dansje te doen. We hadden nooit verwacht dat die eerste video 266.000 keer bekeken zou worden."

Het team besloot er nog één te maken. "Die doet het tot onze verbazing nog beter. We krijgen heel veel reacties, zowel via sociale media als ter plekke. Onder meer van ouders die het via hun kinderen hebben gezien en een docent die het op school zag."

Tienermeisjes belden zelfs naar de snackbar om naar het nummer van één van de werknemers te vragen. "Maar die heeft een vriendin, dus helaas."

Plannen voor nieuwe video's zijn er nog niet. "Dat moet spontaan ontstaan. We hebben jonge medewerkers tussen de 16 en 21 jaar. Het is een echt vriendenteam en die maken met elkaar gewoon lol. Het is geen moetje. Als iemand iets leuks ziet, komt er vanzelf weer een nieuw plan."

