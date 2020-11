RKC pakt volle buit tegen FC Twente en stijgt naar voorlopige elfde plek

Twente - RKC 27-11 vergroot

RKC heeft vrijdagavond in Enschede gezorgd voor een kleine stunt. In Enschede wisten de Waalwijkers met 0-2 te winnen van FC Twente. Wat viel er op in De Grolsch Veste?

1. Ola John doet oude liefde pijn

Ola John, jeugdexponent van FC Twente, was vrijdagavond de uitblinker bij RKC. De vleugelaanvaller speelde 69 wedstrijden in de hoofdmacht van de club uit Enschede, maar als speler van RKC wist John de Tukkers pijn te doen.

Allereerst weet hij een keurige voorzet af te leveren op Cyril Ngonge die de bal met een volley in het goal schiet. Nog geen tien minuten later is hij wederom aangever bij de 0-2 van Finn Stokkers. Na zijn tweede assist ging John steeds moeilijker lopen. Met als gevolg dat hij in de rust in de kleedkamer achterbleef. Na de wedstrijd werd duidelijk dat Ola John uit voorzorg naar de kant werd gehaald. Volgens trainer Fred Grim is het geen kwetsuur waarmee John weken uit de roulatie zou liggen.

2. Effectief

RKC was voor dit weekend nog de minst scorende ploeg in de Eredivisie. Het trof bij de tegenstander van vandaag zelfs een spits die tot dit weekend meer gescoord had dan heel RKC. Ook Vorige week had RKC nog 22 doelpogingen nodig om één keer te scoren. Vrijdagavond ging het de Waalwijkers beter af. In de eerste helft had RKC drie schoten op doel dat resulteerde in twee doelpunten.

Beide doelpunten werden door de aanvallers van RKC snoeihard binnengeschoten. Bij zowel het schot van Ngonge als het schot van Stokkers had FC Twente-goalie Drommel het nakijken. Het zal voor RKC-trainer Fred Grim een opluchting zijn. Zijn ploeg wist dit seizoen vaak goed weerstand te bieden maar scoren was nog een probleem.

3. Wissel Tahiri

Vorig seizoen was Anas Tahiri nog de uitblinker bij RKC in het spectaculaire gelijkspel in Enschede (3-3). Nu moest de aanvoerder van de Waalwijkers het veld vroegtijdig verlaten. Uit tactische overwegingen wisselde Fred Grim in de zeventigste minuut de middenvelder voor Ayman Azhil.

Bij de aankondiging van de wissel door de stadionspeaker keek Tahiri verrast naar de zijkant. Na wat handgebaren ging de aanvoerder toch naar de zijkant. Zonder een handje te geven aan de trainer of iemand op de bank ging Tahiri regelrecht naar binnen. Het is een logische teleurstelling van de aanvoerder die als sportman graag had blijven staan in een wedstrijd die RKC aan het winnen was. Om er zo´n klein toneelstukje van te maken is erg onnodig.

Na afloop bleef Grim er desgevraagd rustig onder. "Anas (Tahiri) moet leren teleurstellingen te verwerken."

4. Handhaving reëel doel

Dankzij de 0-2 overwinning stijgt RKC naar een voorlopige elfde plek. Het gat naar de vijftiende plek is gegroeid naar vier punten. Ondanks dat de drie punten in Enschede zullen worden gezien als bonuspunten mag handhaving na vrijdagavond als een reëel doel genoemd worden.

De ploeg van Fred Grim is niet bang om naar voren te voetballen. Ook vandaag bleef de uitploeg na de 0-2 voorsprong aanvallen met in fases veel druk naar voren. Daarnaast kan het ook bouwen op een sterkhouder in de goal. Kostas Lamprou hield ook vrijdagavond zijn ploeg op de been. FC Twente kreeg genoeg kansen maar stuitte telkens op de Griekse doelman.

Met een puntenpakker in goal, goed spel en nu ook het scorend vermogen zijn de ingrediënten in Waalwijk aanwezig voor een seizoen zonder zorgen. Volgende week komt VVV Venlo naar Het Mandemakers Stadion in Waalwijk.

