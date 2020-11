Definitief: stallen moeten in 2024 milieuvriendelijk zijn

Het provinciehuis (foto: archief). vergroot

DEN BOSCH – Het is definitief. De stallen van Brabantse boeren hoeven pas in 2024 milieuvriendelijk te zijn. Provinciale Staten hebben dat vrijdag besloten. Dat gebeurde met een ruime meerderheid van 35 tegen 20 stemmen.

Jan de Vries Geschreven door

In het bestuursakkoord dat VVD, CDA, FvD en Lokaal Brabant dit jaar sloten stond die datum van 2024 al. Voor dat bestuursakkoord en dus voor uitstel tot 2024 was al een meerderheid, maar daarmee waren Provinciale Staten er nog niet.

Vrijdag moesten de Staten een beslissing nemen over de Interim Omgevings Verordening (IVO) waarin dat uitstel is opgenomen. Pas nadat daarover gestemd was, was de datum officieel.

Steviger basis

De vraag was vrijdag niet of de datum van 1 januari 2024 ook werkelijk de datum zou worden. De vraag was of de coalitie - met een nipte meerderheid van 1 stem - andere partijen mee zou krijgen en zo een steviger basis zou krijgen voor uitstel. Een kwestie die de afgelopen jaren voor onder meer een bestuurscrisis zorgde.

Die bredere steun kwam er. Uiteindelijk stemden 35 Statenleden voor en 20 Statenleden tegen. Voor uitstel stemden behalve de vier coalitiepartijen ook PVV, CU/SGP en 50Plus. Tegen waren D66, GL, PvdA, SP en Partij voor de Dieren.

Hoewel de uitslag tevoren vaststond was vooral het CDA blij met de extra steun. Die partij trok de stekker uit het vorige college vanwege de deadline voor de boeren, die toen nog op 2022 stond. CDA-statenlid Marcel Deryckere was na afloop van weer acht uur debatteren over de kwestie duidelijk opgelucht dat er een behoorlijke meerderheid was. “Ik hoop dat alle partijen nu echt de loopgraven uitkomen en samen gaan werken aan een duurzame landbouwsector in Brabant,” aldus de christendemocraat na afloop.

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.