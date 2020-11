Schitterend morgenrood siert Brabantse lucht, voorbode van een mooie dag

Fraai morgenrood op deze zaterdagochtend (foto: Ben Saanen). Genieten op de vroege zaterdagochtend (foto: Ben Saanen). Een paard voor de opkomende zon (foto: Ben Saanen). Een oogverblindende start van deze zaterdag (foto: Ben Saanen). Volgende Vorige vergroot 1/4 Fraai morgenrood op deze zaterdagochtend (foto: Ben Saanen).

Oké, je moest er wel vroeg voor opstaan. Maar wie dat deze zaterdagochtend deed, kon genieten van werkelijk schitterende luchten boven Brabant.

Voor wie besloot langer in bed te blijven liggen hebben we gelukkig de foto's van Ben Saanen uit Budel-Schoot nog. Hij legde het morgenrood in het zuidoosten van de provincie zaterdagochtend vast.

Voorbode van een mooie dag

Volgens Wouter van Bernebeek van Weerplaza zijn deze fraaie luchten de voorbode van een mooie dag, met geregeld zon. "Maar het is deze zaterdag wel fris, een graad of 7, 8 bij een matige oostenwind. Ietsje frisser dan we de afgelopen tijd gewend waren."

Ook zondag wordt het mooi droog weer. "Met vrij veel zon, maar nog wat frisser dan zaterdag: maximaal 4 graden. In de nacht naar maandag volgt een heel koude nacht met misschien wel ergens -5 graden. Het is lang geleden dat we zo'n temperatuur noteerden."

