Fors geweld op parkeerplaats in Tilburg: trio aangehouden voor poging doodslag

Drie mensen zijn zaterdagochtend aangehouden na fors geweld op een parkeerplaats aan de Reitse Hoevenstraat in Tilburg. Twee mensen raakten gewond en zijn met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Een van hen werd gestoken met een mes, de ander zou met een hamer op het hoofd zijn geslagen.

De aanleiding voor het geweld is nog niet duidelijk. "Het onderzoek is in volle gang", laat de woordvoerder weten. De steekpartij vond plaats voor het gebouw van Traverse, een stichting voor kwetsbare mensen die dak- of thuisloos zijn of dreigen te worden.