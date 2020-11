Jongen (16) bewaart 15 cobra's in zijn schoolkluisje, vuurwerk kocht hij van een andere scholier

Foto: archief vergroot

Een 16-jarige jongen uit Werkendam is vrijdagmiddag opgepakt omdat hij 15 cobra's in zijn schoolkluisje bewaarde. Het bestuur van de middelbare school in Altena vond het illegale vuurwerk tijdens een kluisjescontrole en schakelde de politie in.

De jongen werd aangehouden in zijn huis en vertelde toen aan de politie dat hij het vuurwerk had gekocht van een 15-jarige jongen uit het Gelderse Poederoijen, die op dezelfde school zit. Die jongen werd aangehouden voor de handel in illegaal vuurwerk.

Bureau Halt

De jongens hebben op het politiebureau een verklaring afgelegd. Waarschijnlijk krijgen de twee via Bureau Halt een straf.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.