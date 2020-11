Grote darkwebwinkel in drugs opgerold, politie vindt duizenden pillen

Foto: politie vergroot

In een huis aan het Ketelhavenplein in Tilburg heeft de politie donderdag een webwinkel in allerlei soorten drugs ontdekt. Twee mannen zijn aangehouden en in totaal is 44 kilo aan harddrugs in beslag genomen. Dit maakte de politie zaterdagmiddag bekend.

De politie viel binnen, omdat er mensen 'bewegingen in en rond het huis' zagen, terwijl daar officieel niemand ingeschreven staat.

Poolshoogte

Op het moment dat agenten poolshoogte namen, liepen er twee mannen bij het huis. Deze 23-jarige Tilburgers werden aangehouden. Onder leiding van een onderzoeksrechter is het huis vervolgens doorzocht.

Agenten troffen liefst 44 kilogram aan harddrugs aan en elf kilogram aan versnijdingsmiddelen. De harddrugs bestonden uit meer dan dertig kilogram amfetamine, duizenden xtc-pillen, bijna een kilo meth en nog eens honderden andere pillen, lsd, heroïne en cocaïne. De totale waarde van de drugs op het darkweb wordt geschat op 500.000 euro.

Scherpe patronen

"Er lagen pakjes drugs klaar om opgestuurd te worden", laat een politiewoordvoerder weten. Uit onderzoek blijkt dat de drugs vanuit hier werden verkocht via een darkwebsite.

"Via een specialist op het gebied van het darkweb was deze site al naar voren gekomen", laat de woordvoerder weten. Via deze darkwebstore vond een levendige handel plaats in verdovende middelen, vermoedelijk over heel de wereld. De politie trof daarnaast een tiental scherpe patronen aan.

Grootschalige controle

De gemeente Tilburg hield deze week een grootschalige controle op zogenoemde spookbewoning. Hierbij werden ruim tweehonderd leegstaande ruimtes gecontroleerd. Het huis aan het Ketelhavenplein was er hier een van.

Tip ons!

