Deel van muur bij begraafplaats in Waalwijk stort in, politie roept getuigen op zich te melden

Een stuk muur bij de begraafplaats aan het Unnaplein in Waalwijk is omgevallen. Hoe dit kon gebeuren, is onduidelijk. "Niets wordt uitgesloten. Het kan een ongeluk zijn, maar ook met opzet gebeurd zijn", meldt de politie. Mensen die iets gezien hebben, worden via Facebook opgeroepen zich te melden. De politie onderzoekt camerabeelden uit de buurt.

Joris van Duin Geschreven door

De muur scheidt het kerkhof dat hoort bij de Sint-Janskerk van het Unnaplein, waar een parkeerplaats ligt. De bakstenen wand is op het terrein van de begraafplaats gevallen. Op een meter afstand staat een auto geparkeerd, die geen schade heeft opgelopen. Zover bekend is de muur niet op graven terechtgekomen.

