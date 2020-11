Filmpjes van ernstige dierenmishandelingen gaan rond op sociale media: drie tieners opgepakt

Drie jongens aangehouden voor ernstige dierenmishandeling vergroot

De politie heeft zaterdag drie jongens aangehouden die verdacht worden van zware dierenmishandeling in de regio Altena en Raamsdonksveer. Online was er al een klopjacht op de vermoedelijke daders ontstaan nadat het drietal zelf filmpjes op socialmediakanalen had geplaatst. De jongens duwden onder meer een egel in een put en slingerden een kat aan de staart het water in.

Op de filmpjes is te zien hoe dieren zeer ernstig werden mishandeld. Ze werden massaal gedeeld, incluis de naam van de verdachten. Dat leidde zelfs tot bedreigingen aan het adres van de verdachten. Die bedreigingen werden zo intens dat de politie al eerder opriep om niet voor eigen rechter te spelen. Ook kwamen er donderdag en vrijdag veel meldingen binnen bij de politie van de dierenmishandeling in de filmpjes.

Drietal aangehouden op het bureau

“In de loop van vrijdag werden de identiteiten van de drie jongens op de filmpjes achterhaald. Dat lukte mede door de vele tips die daarover binnenkwamen”, zo meldt de politie. “Na overleg met de officier van justitie werd besloten deze drie jongens, twee van 15 en één van 16 jaar oud, zaterdag te ontbieden aan het bureau en daar aan te houden. Het drietal zal uitgebreid verhoord worden.”

Reactie politie op bedreigingen

De politie bericht niet alleen over de aanhouding van de verdachten, maar ook over de velen die reageerden op de filmpjes inclusief de geuite bedreigingen.

"Jammer genoeg zijn er ook mensen die het nodig vinden om onder de beelden ongenuanceerd hun mening te geven en een enkele heeft daar een bedreiging bij gezet. Voor deze laatst groep hebben we een boodschap: Als we achterhalen wie je bent kun jij ons ook verwachten. Het is heel duidelijk geregeld in Nederland."

