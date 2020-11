Een ‘power-up’ voor Adrie Koster en Damil Dankerlui voor onderling duel: "Het geeft vertrouwen"

Damil Dankerlui na 2,5 jaar Willem II nu in het groen-wit van FC Groningen (foto: OrangePictures). vergroot

Adrie Koster tekende afgelopen week een nieuw contract bij Willem II, kort nadat de trainer met zijn ploeg eindelijk weer een overwinning boekte. Het zorgt voor vertrouwen. Damil Dankerlui leeft op een babywolk naar de wedstrijd toe, hij werd onlangs vader van zoontje Kylian. Ze leven allebei met een goed gevoel toe naar het duel van zondagmiddag, waar belangrijke punten te winnen zijn.

“Het is altijd speciaal om tegen een oude club te spelen”, zegt Dankerlui, die na 2,5 seizoen afgelopen zomer Willem II verliet voor een avontuur in Groningen. “Vooral nu is het speciaal, omdat ik ook net een kleintje heb gekregen. Ik heb vanuit Tilburg veel reacties gekregen.”

Het was voor de multifunctionele voetballer wel even wennen in Groningen. “Je bent in een andere omgeving, speelt bij de club een ander systeem. Natuurlijk was het ook even wennen, de gezelligheid van Tilburg, de stad, de mensen om me heen. Het is ineens allemaal anders. Maar beetje bij beetje vervaagt dat ook. En ik ben heel erg blij hier.”

"Voor mijn eigen ontwikkeling en toekomst is deze stap belangrijk."

Een jaar geleden had Dankerlui als Willem II-speler een paar dagen voor de wedstrijd misschien nog niet geweten of en op welke positie hij zou spelen. Bij FC Groningen is dat anders. “Dat is ook de reden dat ik voor deze club heb gekozen. Ik had bij kunnen tekenen bij Willem II, maar dan had ik weer op meerdere posities gespeeld dit seizoen. Bij FC Groningen kan ik me richten op één positie. Ik sta daar op de training ook elke dag. Voor mijn eigen ontwikkeling en toekomst is dat belangrijk.”

Koster kon met Dankerlui de gaten opvullen die er vielen door blessures of schorsingen. Achterin, op het middenveld én als buitenspeler in de aanval. Opvallend wel, want de afgelopen jaren is Koster de man die kiest voor duidelijkheid en niet snel wisselt van spelers of systeem. FC Groningen-trainer Danny Buijs heeft dan ook niet bij Dankerlui aangeklopt om het geheim van Willem II uitgelegd te krijgen. “We hebben het wel even gehad over wie er gaan spelen. Maar veel dieper zijn we er niet op ingegaan. Een geheim is er niet echt.”

"Natuurlijk doet een overwinning iets met de spelers en geeft het vertrouwen."

In vergelijking met VVV zal er weinig anders zijn bij Willem II, daar is Koster duidelijk over. Wel merkt hij dat zo’n overwinning iets doet met de ploeg. “Het was wel prettig, het was ook nodig. Natuurlijk doet dat iets met de spelers en geeft het vertrouwen. FC Groningen is een moeilijke tegenstander, zijn goed gestart. Maar we moeten vertrouwen putten uit de wedstrijd tegen VVV, vooral uit de eerste helft”, aldus Koster, die deze week een handtekening zette onder een contract tot de zomer van 2022.

Dankerlui heeft naast zoontje Kylian met Willem II als tegenstander nog een extra motivatie voor de wedstrijd dit weekend. “Je wil iets extra’s geven, het is een power-up. Ik wil het ook graag laten zien als rechtsback. Maar ik heb ook nog altijd een goed gevoel bij de club. Als ik niet zelf hoef te spelen kijk ik de wedstrijd van Willem II en anders de samenvatting.”

