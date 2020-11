Automobilist (26) overleden na botsing in Ulicoten, slachtoffer werd uit de auto geslingerd

Het ongeluk in Ulicoten gebeurde rond twee uur 's nachts (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision). vergroot

Een automobilist is zaterdagnacht overleden na een ongeluk op de Oude Bredasebaan in Ulicoten. Het gaat om een 26-jarige man uit Chaam, maakte de politie zondagochtend bekend. Bij het ongeluk was geen ander verkeer bij betrokken.

Het ongeluk gebeurde rond twee uur 's nachts. De bestuurder raakte met zijn auto een boom langs de weg.

Hulpdiensten massaal opgeroepen

Voorbijgangers die de zwaarbeschadigde auto zagen, vonden het slachtoffer in een droge sloot. Zij hebben het slachtoffer gereanimeerd en vervolgens de hulpdiensten gebeld. Die kwamen massaal naar de Oude Bredasebaan en namen de reanimatie over, maar het slachtoffer overleed uiteindelijk toch aan zijn verwondingen.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De politie houdt er rekening mee dat de bestuurder de macht over het stuur is verloren en daardoor de boom raakte. Door de klap zou hij vervolgens uit de auto geslingerd zijn.

Verschillende hulpdiensten werden opgeroepen na het ongeluk in Ulicoten (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision). vergroot

