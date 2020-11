EOD ingezet om aan elkaar geknoopt zwaar vuurwerk te ontmantelen: 'Dit had levens kunnen kosten!'

Vijf mortierbommen waren aan elkaar geknoopt in Oud Gastel (foto: Twitter boa Moerdijk 1). vergroot

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) moest zaterdagavond worden ingeschakeld nadat boa's een heuse vuurwerkbom ontdekten in Oud Gastel. Iemand had daar vijf shells, ook bekend als mortierbommen, aan elkaar geknoopt. Dit tot schrik van de opsporingsambtenaren: "Dit is zo echt een bom!"

Een boa uit Moerdijk was samen met een collega uit Halderberge op pad toen hij de ontdekking deed bij een hangplek aan de Veerkenseweg. Toen ze daar aankwamen, zagen ze drie verdachten wegrennen. Die konden ze niet meer achterhalen.

Onverantwoord

Vervolgens riepen ze de EOD op om de vuurwerkbom op een veilige manier uit elkaar te halen. "Het is onverantwoord om zulk zwaar, verboden vuurwerk aan elkaar te binden", benadrukt de boa. "Dit is zo echt een bom! Dit had levens gekost wanneer dit zo was afgestoken!"

