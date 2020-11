Auto botst tegen hek, komt in diepe geul terecht en vliegt daarna in brand

De uitgebrande auto (foto: Perry Roovers/SQ Vision). vergroot

In Etten-Leur is zondagochtend een automobilist over een hek gekanteld en in een diepe geul terechtkomen. De auto vloog daarna in brand. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht.

De auto is tegen een ijzeren hek gereden, dat tussen een fietspad en een geul zit aan de Pottenbakkerstraat. De brandweer heeft de hele straat afgezet tijdens het blussen van de auto. Vervolgens is de auto uit de sloot getakeld.

De bestuurder wist zelf uit de auto te komen en naar de ambulance te lopen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

