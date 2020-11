Populaire Netflix-serie The Queen's Gambit feest van herkenning voor schaakster Bianca uit Den Bosch

Grootmeester bij de vrouwen Bianca Muhren in KRAAK (foto: Omroep Brabant). vergroot

"In het begin win je wat potjes en dan begin je het leuk te vinden. Dan blijkt dat je talent hebt. Op mijn achtste speelde ik mijn eerste WK schaken. Vanaf toen speelde ik ieder jaar op de wereldkampioenschappen." Zo vat Bianca Muhren uit Den Bosch (34) niet alleen de populaire Netflix-serie The Queen's Gambit samen, maar ook haar eigen leven. Ze vertelt daarover in het Omroep Brabant tv-programma KRAAK.

Op vijfjarige leeftijd kwam Bianca in aanraking met een schaakbord. Net als de hoofdrolspeelster in de schaakserie. Die veegde als kind oudere mannen van het bord en dat herkent Bianca wel. "Dat is het mooie van schaken. Het maakt niet uit hoe oud je bent, je kan het tegen iedereen spelen. Als zesjarige speelde ik tegen mannen van 50, 55." En die veegde ze geregeld van tafel. "Vonden ze niet altijd leuk nee."

"Wat als het plezier verdwijnt? Dan heb ik niets meer."

Bianca reeg de prijzen aaneen in haar vroege schaakcarrière, maar ze werd toch geen professionele speler. "Ik heb daar bewust niet voor gekozen. Ik vind het spel zo leuk, ik geniet daarvan. Wat als dat verdwijnt? Dan heb ik niets meer. Ik ben daarom gaan studeren en gewoon gaan werken."

In de serie zit de hoofdrolspeelster in een scene in de auto met een mede-schaker en vertellen ze elkaar hun zetten. Op die manier spelen ze zonder bord. De schaaktster lacht hardop "Ja dat heb ik ook vaak gedaan met mijn partner. Hij is meester en we praten best veel over schaken."

"Ook buiten het schaken heb ik er zoveel aan gehad."

Bij de schaakbond spinnen ze garen bij de populariteit van de serie The Queen's Gambit. Ze krijgen veel meer aanmeldingen binnen dan normaal gesproken. Bianca is voorzitter van de bond. Ze hoopt alle kinderen op basisscholen de mogelijkheden te geven om te leren schaken. "Ook buiten het schaken heb ik er zoveel aan gehad. Je leert dat je zelf verantwoordelijk bent voor wat je doet en je leert vooruit te denken. Ik kwam er een paar jaar geleden pas achter, dat niet iedereen vooruit denkt. Wat een eyeopener!"

Schaken is dus niet saai, dat bewijst de tv-serie. Ook Bianca, die begint te stralen als ze over het spel praat, beaamt dat. Dat nog steeds zoveel mannen beter schaken dan vrouwen, komt doordat veel meer mannen het spel spelen. "Van alle spelers is 92 procent man. Dan is het logisch dat meer mannen goed worden", vertelt Bianca. Dus als meer vrouwen gaan schaken, komen er ook vanzelf meer goede vrouwelijke spelers, besluit de Bossche schaakster.

