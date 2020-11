FC Eindhoven wint in blessuretijd van De Graafschap met 3-2

FC Eindhoven heeft zondagmiddag een sprong op de ranglijst in de Keuken Kampioen Divisie gemaakt door De Graafschap te verslaan met 3-2. FC Eindhoven klimt hierdoor van de dertiende naar de zevende plaats op de ranglijst

De club kwam al vroeg op achterstand, maar wist die in de eindfase goed te maken. De club uit Doetinchem mist door de nederlaag de aansluiting met de koplopers SC Cambuur en Almere City.

Elmo Lieftink kopte voor De Graafschap in de zevende minuut raak op aangeven van Daryl van Mieghem. Jacky Donkor maakte ruim tien minuten later gelijk. Eindhoven kwam in de tweede helft op 2-1 door een rake kopbal van Maarten Peijnenburg.