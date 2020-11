Kansloze nederlaag voor zwak Willem II op bezoek bij FC Groningen

Teleurstelling bij Vangelis Pavlidis (foto: OrangePictures). vergroot

Willem II heeft de overwinning op VVV geen goed vervolg kunnen geven. Op bezoek bij FC Groningen speelde de Tilburgse ploeg één van de slechtste wedstrijden van de laatste tijd. De ploeg van trainer Adrie Koster stapte met een 1-0 nederlaag van het veld. Wat viel er buiten de nederlaag op in het Hitachi Capital Mobility Stadion?

1. Paul Gladon

Tot zondagmiddag half drie stond de teller van Paul Gladon op 43 speelminuten in de eredivisie dit seizoen. Maar de naam stond ineens tussen die van tien andere basisspelers. In zijn tweede seizoen in Tilburgse dienst was het voor Gladon zijn eerste basisplaats, tegen zijn oude werkgever. Trainer Adrie Koster moest puzzelen in zijn voorhoede, omdat Ole Romeny niet fit genoeg was om mee te spelen tegen FC Groningen. Een groot succes was het niet, Gladon kwam geen enkele keer in positie om gevaarlijk te worden voor het doel van FC Groningen.

Gladon speelde in de rol die Koster waarschijnlijk voor ogen heeft voor Kwasi Wriedt. De van Bayern München II overgekomen spits moet samen met Pavlidis een duo vormen en voor de nodig doelpunten zorgen. Minuten maakte hij echter nog, door een blessure staat de Ghanees al sinds de start van dit seizoen aan de kant. Wel heeft hij voorzichtig de groepstraining hervat.

Paul Gladon tussen twee FC Groningens-spelers (foto: OrangePictures). vergroot

2. "Bal in de ploeg"

"We moeten voortborduren op de eerste helft die we speelden tegen VVV. En dan vooral de fase tot de tegengoal", zei Koster in aanloop naar de wedstrijd in Groningen. Daar kwam niets van terecht. Vooral de start van zijn ploeg zal Koster kopzorgen geven. Als het na twintig minuten spelen 3-0 had gestaan voor de thuisploeg had Willem II weinig te zeggen gehad. Dat kwam ook door veel slordigheden en paniekerig voetbal bij de Tricolores. "De bal in de ploeg houden", schreeuwde Koster op een gegeven moment bijna wanhopig vanaf de zijlijn, terwijl hij zag dat zijn spelers het bijna niet voor elkaar kregen om de bal meer dan vijf keer naar elkaar over te spelen.

In De Groene Kathedraal kreeg de Tilburgse ploeg na een klein half uur spelen langzaam meer grip op de wedstrijd. Beide ploegen rommelde eigenlijk lange tijd door, zonder dat er - zeker vanuit de bezoekers gezien - echte kansen kwamen. Het eerste echte 'moment' kwam in minuut 78. toen Vangelis Pavlidis zichzelf knap vrijspeelde en voorlangs schoot. Over een hele wedstrijd gezien is dat veel en veel te weinig.

3. Wissels

Twee invallers bij Willem II maakten na een tijd afwezigheid hun rentree in de wedstrijdselectie. Freek Heerkens speelde in de Europa League tegen Progrès Niederkorn, maar kwam door blessureleed verder nog niet in actie. Speeltijd kreeg hij - ondanks dat hij lange warming-up afwerkte - niet.

Ook Wesley Spieringhs zat weer bij de groep. De jonge aanvaller werd na een rode kaart bij Willem II Onder 21 geschorst. Die schorsing kon hij door de huidige coronasituatie niet uitzitten, omdat zijn ploeg geen wedstrijden speelt. Willem II heeft de schorsing met succes aangevochten, Spieringhs mocht zijn straf 'uitzitten' bij het eerste elftal. Daardoor kon hij nu mee naar Groningen, in plaats van afwachten tot Onder 21 weer een keer in actie mag komen.

Opmerkelijk was het rondom de wissels vooral dat Willem II één van de zwakste wedstrijden speelde, waarbij bijna niemand een voldoende haalde. De eerste en enige Willem II-wissel vond echter pas zes minuten voor tijd plaats, terwijl er alle reden was om dat eerder te doen.

