Fietsster in kritieke toestand na aanrijding met gedrogeerde automobilist, politie zoekt getuigen

Bij een verkeersongeval op de Nieuwe Kadijk in Breda zijn zondagmiddag twee fietssters aangereden door een automobilist. Dat gebeurde nadat zij de kruising met de Biesdonkweg overstaken. Beide vrouwen raakten gewond, waarvan één ernstig.

De vrouw werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Op een foto is te zien dat de voorruit van de auto is gebarsten aan de bijrijderskant. De 28-jarige bestuurder bleek onder invloed van drugs, zo meldt de politie. Een speekseltest moet uitwijzen om welke drug het gaat.