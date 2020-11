Basisschool De Rietvest in Klundert tijdelijk gesloten vanwege coronabesmettingen onder leerkrachten

Basisschool De Rietvest in Klundert gaat voor een week dicht. Diverse leerkrachten zijn positief getest op het coronavirus.

“We zijn tot dit besluit gekomen omdat het aantal besmettingen blijft oplopen en we het niet langer verantwoord vinden om op deze wijze onderwijs te verzorgen, waarbij mogelijk de veiligheid en gezondheid van iedereen in het gedrang komt”, meldt de schoolleiding in een persbericht.