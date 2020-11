800 kilo vuurwerk gevonden in Geldrop: 'We moeten er niet aan denken dat dit fout was gegaan'

Foto: Politie, vergroot

In de berging van een flatgebouw in Geldrop is zaterdag een enorme partij illegaal vuurwerk gevonden. Volgens een wijkagent gaat het om 800 kilo zwaar vuurwerk.

De politie ging de woning binnen na een tip. De bewoner van een flatwoning zou het vuurwerk doorverkopen.

“Zoveel zwaar en illegaal vuurwerk in een berging van een flatgebouw, we moeten er niet aan denken dat dit fout was gegaan!”, meldt de politie op Twitter.

