Uitermate zwak PSV komt met de schrik vrij en wint ternauwernood van Sparta Rotterdam

De invalbeurt van Donyell Malen bracht PSV uiteindelijk drie punten (foto: OrangePictures). vergroot

PSV heeft met 1-0 gewonnen van Sparta, en daar was achteraf veel meer moeite voor nodig dan vooraf gedacht. De Eindhovenaren speelden een uiterst zwakke wedstrijd tegen de Rotterdammers en hadden een penalty nodig om tot scoren te komen en om uiteindelijk ook te winnen. Wat viel er allemaal op in Eindhoven?

Job Willemse Geschreven door

1. Schmidt herstelt eigen fout

Na 63 minuten vond Roger Schmidt het mooi geweest. De oefenmeester had maar liefst 8 wisselingen in de basis van PSV doorgevoerd, maar de elf spelers op het veld konden maar niet door de defensie van Sparta komen. Schmidt bracht Donyell Malen, Cody Gakpo en Noni Madueke in het veld en probeerde daarmee zijn eigen fout te herstellen. De trainer van PSV legde vooraf uit dat er veel spelers ‘in het rood’ staan en de kans op blessures groot is. Daarom koos hij ervoor om veel spelers te sparen, maar dat pakte zeer slecht uit.

Schmidt had de input van het hierboven genoemde trio toch nodig om Sparta van zich af te kunnen schudden. Voor die wissels was PSV nog zelden gevaarlijk geweest. Schotjes van Eran Zahavi en Adrian Fein waren nog het gevaarlijkste, maar meer had PSV niet te bieden. En ook na de komst van het trio was het spel van PSV nog niet om over naar huis te schrijven.

Uiteindelijk was er een penalty nodig om de wedstrijd open te breken. Donyell Malen ging achter de bal staan, maar miste in eerste instantie. De rebound was wel besteed aan de clubtopscorer van PSV. Malen maakte daarmee zijn zesde goal van dit seizoen en bracht PSV zo de zwaarbevochten drie punten.

Wachten op privacy instellingen...

2. PSV-onwaardige eerste helft

Het werd net al even kort gezegd: PSV kreeg Sparta niet klein. De gehele wedstrijd was PSV zwak en oogde het inspiratieloos. Maar typerend was eigenlijk de gehele eerste helft. PSV creëerde geen enkele kans, geen schot tussen de palen en was eigenlijk niet één moment dreigend. Sparta had na tien minuten nog de grootste kans en PSV kwam goed weg aangezien spits Lennart Thy voor open doel miste. Het waren 45 PSV-onwaardige minuten in een koud en nog altijd leeg Philips Stadion. Juist op dit soort momenten worden de Eindhovense fans gemist, want de spelers konden wel een zet in de rug gebruiken.

3. Eran Zahavi worstelt

Een speler die wel in de basis bleef staan was Eran Zahavi. De Israëlische goalgetter worstelt al enige tijd met zijn vorm en dat was tegen Sparta niet anders. Zahavi kwam veel in de bal, waardoor hij maar weinig aan de bal kwam waar hij gevaarlijk kan zijn: in de zestien. Het lijkt er van buitenaf op dat de spits te graag wil. Hij werkt hard en doet z’n best, daar is niets van te zeggen. Maar een spits wordt beoordeeld op het maken van doelpunten en dat laat hij nu nog na.

4. Ogen gericht op Europa League

De vele wisselingen in de basis hadden natuurlijk ook nog een andere reden. PSV speelt komende donderdag al weer tegen Granada in de Europa League. Een belangrijk duel voor de ploeg van Roger Schmidt, want er moet een goed resultaat worden gehaald om uitzicht te houden op overwintering in Europa. Veel spelers hebben zondagavond dus de rust gekregen die ze volgens de staf nodig hadden en dus zal PSV tegen de Spanjaarden op volle oorlogssterkte staan om een resultaat mee te nemen uit Spanje.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.