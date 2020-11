'Heerlijk het eerste ijs op de sloten', voor het eerst dit seizoen matige vorst

Foto: Ben Saanen vergroot

Wanneer je maandag al vroeg uit de veren was, kan het je niet zijn ontgaan. Het was koud. We hebben dan ook de eerste nacht dit seizoen met matige vorst achter de rug. Onder meer in Volkel en Eindhoven daalde de temperatuur tot onder de min vijf graden. Moest je vroeg met de auto op pad dan betekende dat zeer waarschijnlijk krabben.

De laatste keer dat het ergens in Nederland meer dan 5 graden vroor, was op 30 maart dit jaar. In het Gelderse Hupsel daalde de temperatuur toen naar -6,6 graden.

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Fikse boeten voor slecht krabben

De politie Veldhoven/Waalre deelde maandagochtend alweer de eerste boete uit voor het niet goed ijsvrij maken van de autoruiten. De bestuurder kan diep in de buidel tasten, want dat kost hem maar liefst 390 euro.

Wachten op privacy instellingen...

Strooiwagens op pad

De kou betekent onder meer voor Rijkswaterstaat dat er gestrooid is. Tussen zeven uur zondagavond en acht uur maandagochtend werd in heel Nederland ruim 33.000 kilo zout gestrooid op de hoofdwegen. In totaal legden strooiwagens door heel Nederland hiervoor 774 kilometer af.

En ook in diverse gemeenten gingen strooiploegen zondagavond, toen het kwik daalde richting het vriespunt, op pad om gladheid te voorkomen. In onze provincie waarschuwt het KNMI in elk geval nog tot elf uur maandagochtend voor kans op lokale gladheid door aanvriezing. Tot die tijd geldt daarom de waarschuwing code geel.

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Bijna volgens planning

Dat het afgelopen nacht voor het eerst dit seizoen matig vroor, is bijna volgens planning, zou je kunnen zeggen. Gemiddeld vriest het namelijk op 1 december voor het eerst in het seizoen matig, zo geeft Weerplaza aan. De meest vroege datum dat het ergens in het land tot matige vorst kwam, was 7 oktober 1912. In Winterswijk werd het die dag -5,7 graden.

Een winterseizoen zonder matige vorst is nog nooit voorgekomen. Wel komt matige vorst steeds minder vaak voor. De kou van afgelopen nacht is overigens maar van korte duur. Maandagmiddag trekt er alweer milde lucht over het land. De kans op vorst in de eerste dagen van december is volgens Weerplaza dan ook klein.

Wachten op privacy instellingen...

