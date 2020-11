Studenten bouwen een elektrisch vliegtuig: 'Nou moeten we nog de lucht in mogen'

De elektrische fiets, auto en bus rijden al rond, maar een elektrisch vliegtuig zien we nog niet. Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) kochten een lesvliegtuigje voor 25.000 euro en bouwen dat nu om tot een volledig elektrisch toestel dat straks een uur in de lucht kan hangen.

Batterijen De deuren van de hangar van Kempen Airport schuiven open. Student en teamleider Brandon van Schaik (21) duwt het vliegtuigje met twee andere studenten naar buiten. “We zijn een van de weinigen die dit doen. In Amerika zijn ze bezig met een hybride model, met een motor op brandstof en elektriciteit. Dus is niet helemaal elektrisch. Ons toestel draait straks volledig op elektriciteit en zal nul uitstoot hebben. Dat kan nog niemand anders zeggen."

Lesvliegtuigjes

De studenten richten zich dan ook op kleine lesvliegtuigjes waar twee personen in kunnen. En ook al zijn ze klein, een stuk vervuiling wordt toch aangepakt. “Hier op Kempen Airport heb je 80.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is extreem veel. Het zijn vaak lesvluchten. Of mensen die voor de lol vliegen. Als je die toestellen elektrisch maakt, pak je al een groot deel van de uitstoot aan. De Cessna is het meest gebruikte lesvliegtuig ter wereld. Er wordt veel mee gevlogen. En je leert natuurlijk veel van het ombouwen van zo’n klein vliegtuigje. Dan kun je daarna door naar iets groters.”