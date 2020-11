Grote zorgen om vermiste Rob van Berkel (75), fiets gevonden in Liempde

De vermiste Rob van Berkel (foto: politie). vergroot

De 75-jarige Rob van Berkel uit Sint-Oedenrode is sinds drie dagen spoorloos. De familie en politie maken zich grote zorgen om de vermissing van de man. Hij is vrijdagmiddag voor het laatst gezien in zijn woonplaats.

Rebecca Seunis Geschreven door

Rob van Berkel is 1,80 meter lang, heeft een normaal postuur en grijs haar. Hij droeg vrijdag een donkerblauw vest met daarover een donkerblauwe bodywarmer met rode voering. Hij droeg een lichtblauwe spijkerbroek en bruine, leren schoenen.

Fiets gevonden

Hij vertrok vrijdag rond half vijf 's middags met de fiets. Dat was een blauwe Gazelle herenfiets. De fiets is zondag teruggevonden vlakbij een uitkijktoren aan de Meulekensweg in Liempde. De politie heeft daar tevergeefs gezocht naar de man.

De dochter van Rob beschrijft hem als een 'extreem lieve opa en vader die er altijd is voor zijn kinderen en kleinkinderen'. Ze maken zich erg veel zorgen. "Het wordt steeds later." De familie en de politie hopen op tips. "De zorgen worden alleen maar groter", aldus de politie.

