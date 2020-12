Tientallen prachtige muurschilderingen in Breda gebundeld in een boek

Foto: Stichting Graphic Matters Foto: Stichting Graphic Matters Foto: Stichting Graphic Matters Foto: Stichting Graphic Matters Volgende Vorige vergroot 1/4 Foto: Stichting Graphic Matters

Op 118 plekken in Breda maakten kunstenaars uit binnen- en buitenland afgelopen vijf jaar grote muurschilderingen. En ze zijn nog niet klaar. Een boek dat deze week uitkomt laat in dik 300 bladzijden de muurschilderingen zien die zijn geïnspireerd op verhalen uit de stad.

Geen lelijke grafitti maar heuse - soms enorme - schilderijen. Verspreid over de stad, op zijkanten van flats, schuttingen en andere blinde muren. Samen vertellen ze een stuk geschiedenis van Breda.

De Vlucht

Een voorbeeld is de enorme schildering op de hoek van de Ettensebaan en de Tuinzigtlaan. Het toont een kind met een ezelsmuts op en bloemen in haar hand. Het symboliseert een kind dat in de meidagen van 1940 vluchtte uit angst voor de Duitsers, samen met nog vijftigduizend Bredanaars, beter bekend als De Vlucht.

Onderstaande video laat zien hoe muurschildering De Vlucht werd gemaakt:

Wachten op privacy instellingen...

Stichting Graphic Matters coördineert de muurschilderingen. Directeur Dennis Elbers vertelt over het meisje: "Samen met haar ouders belandden ze in Sint Niklaas, achter Antwerpen. Daar kon het gezin schuilen in een meisjesschool. Maar omdat een ezel enorm begon te balken vermoedde vader Willem naderend onheil en het gezin ging toch maar niet naar binnen. Kort daarop werd de school gebombardeerd en dat kostte 105 mensen het leven."

De ezelsmuts symboliseert de ezel en de goudsbloemen in de handen van het kind zijn bedoeld voor het herdenken van de burgerslachtoffers.

Blind Walls Gallery: Het Museum Op Straat (foto: Stichting Graphic Matters). vergroot

Gesloopt

En zo staan er in het nieuwe boek nog tientallen Bredase verhalen die op blinde muren zijn vastgelegd in schilderijvorm. In het boek staan er in totaal 90 afgebeeld. Dennis Elbers: "Sommige muurschilderingen waren aangebracht op panden die later zijn gesloopt."

"Een bezoek aan dit ‘openluchtmuseum' is één van de weinige uitjes die je wel kunt doen tijdens deze lockdown. Met een handige app kun je lopend of fietsend de street-art bekijken", aldus Stichting Graphic Matters.

De verhalen achter de muurschilderingen zijn heel verschillend. "Over een burgemeester met leeuwenmoed, de verloren schatten van Vincent van Gogh of de mooiste duif van de stad."

Het gaat niet alleen om gigantische muurschilderingen, maar ook om kleiner werk:

Wachten op privacy instellingen...

Het boek Blind Walls Gallery: Het Museum Op Straat is vanaf donderdag 3 december te koop.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.