Drukste dag van het jaar bij postsorteercentrum van DPD: '40.000 pakketjes per uur'

Van Black Friday rollen we in één adem door in Cyber Monday. Dit soort succesvolle marketing, overgewaaid uit Amerika, zorgt ook bij ons voor volle loopbanden in de distributiecentra. Voor de hoofdvestiging van pakketbezorger DPD in Oirschot is het maandag de drukste dag van het jaar.

Hoewel dit de dag is waar de meeste pakketjes worden bezorgd, gaat het er allemaal rustig aan toe in het distributiecentrum. Het proces is grotendeels geautomatiseerd. De pakketjes worden nog wel door mensen vanuit de vrachtwagen op de lopende band gelegd, maar vanaf daar neemt de machine het over van de mens. Binnen twee minuten ligt het pakketje weer in de juiste vrachtwagen of in de juiste bak om verder vervoerd te worden.

Een kijkje in het postsorteercentrum van DPD in Oirschot:

Dubbele aantal pakketten

“Dit is de week tussen Black Friday en Sinterklaas. Dat zijn de twee redenen dat er heel veel online verkocht is”, aldus Thiemo van Spellen van DPD. “Per uur gaan er nu zo’n 40.000 pakketjes doorheen. Deze week verwerken we het dubbele aantal van een rustige dag in februari. We hebben in heel Nederland nu zo’n 4000 mensen aan het werk. Dat is ook bijna het dubbele van normaal.”

Cybermonday is overgewaaid uit de VS. Daar is het de start van de kerstverkoop voor onlinewinkels. In de VS valt het op de eerste maandag na Thanksgiving. Hoewel de Nederlandse winkels proberen ook de Nederlander op deze maandag hun portemonnee te laten trekken, is het nog niet zo’n groot succes als in Amerika. “Wij zien de stijging van Cyber Monday nog niet zo”, aldus van Spellen. “Black Friday zien we jaar na jaar groeien, maar van Cyber Monday zien we nu pas de eerste, voorzichtige tekenen.”

Corona

Behalve Black Friday, Cyber Monday en de feestdagen, is ook de impact van de coronacrisis groot. De aantallen pakketjes waren hierdoor al flink toegenomen. “In ons Europese netwerk hadden we op de piekdag zo’n veertien miljoen pakketten. Voor de coronacrisis was dit op dezelfde dag maar tien miljoen stuks. Dat geeft wel aan hoe snel het allemaal is gegroeid.”

In Oirschot is er een lokaal distributiecentrum en het internationaal distributiecentrum. “De pakketten die naar het buitenland gaan, komen allemaal in Oirschot binnen en worden daarna in vrachtwagens geladen die naar het buitenland gaan. “Volgend jaar wordt de locatie nog verder uitgebreid en dan gaan er per dag een miljoen pakketten doorheen”, aldus van Spellen.

