Jong PSV verliest nipt van koploper SC Cambuur

Jong PSV heeft de wedstrijd tegen koploper SC Cambuur nipt met 1-0 verloren. De Friezen staan, na de moeizame zege, nu alleen aan kop in de Keuken Kampioen Divisie. Het elftal van trainer Henk de Jong nam drie punten afstand van Almere City FC. Jong PSV neemt de veertiende plaats op de ranglijst.

De Friezen, al winnaar van de eerste periode, kwamen in Eindhoven pas in de 71e minuut op voorsprong. Issa Kallon scoorde, na een pass van Mitchel Paulissen. Voor de Cambuur-speler was het al de zevende treffer van het seizoen in de competitie.