In deze regio wonen de gelukkigste Brabanders

Bijna negen op de tien Nederlanders vindt zichzelf een gelukkig mens. Tussen 2013 en 2019 gaf zo'n 88 procent van de volwassenen aan gelukkig te zijn. Volgens het CBS stelde nog eens 85 procent van de respondenten, ook de Brabanders, tevreden te zijn met zijn of haar leven.

Volgens het statistiekbureau zijn de regionale verschillen in geluk en tevredenheid beperkt. Dat is ook terug te zien in de Brabantse percentages. Zuidoost-Brabant is met een gelukkigheidsscore van 88,5 procent de koploper, op de voet gevolgd door West-Brabant (88,4 procent) en Noordoost-Brabant (88,2). Midden-Brabant, met 86,3 procent, loopt duidelijk achter in die score.