De mondkapjesplicht is ingegaan en dit betekent dat voor jou

Archieffoto: Pexels. vergroot

In heel Nederland geldt vanaf vandaag, 1 december, de mondkapjesplicht. Dat betekent dat iedereen van 13 jaar en ouder een mondkapje moet dragen in publieke binnenruimtes zoals winkels en musea. Het niet naleven van deze regel kan je een boete van 95 euro opleveren. Dit moet je weten over de mondkapjesplicht.

Allereest het mondkapje zelf. Dat moet de neus en mond volledig bedekken en ontworpen zijn om de verspreiding van virussen tegen te gaan. Medische mondneusmaskers zijn bedoeld voor de zorg, dus gebruik daarom bij voorkeur mondkapjes die te koop zijn bij de drogist of de supermarkt. Een spatscherm (faceshield) bedekt de neus en mond niet volledig en mag daarom niet worden gebruikt als alternatief voor een mondkapje.

Waar wel, waar niet

De mondkapjesplicht geldt in alle publieke binnenruimten, stationsgebouwen en luchthavens. Voorbeelden van publieke binnenruimten zijn winkels, musea, benzinestations, theaters en concertzalen. Een mondkapje is niet verplicht als je een vaste zitplaats hebt. Moet je bijvoorbeeld naar de wc of ga je weer naar huis, dan moet het kapje weer op.

In het openbaar vervoer was en is het mondkapje overal verplicht. Stations, bus- en tramhaltes zijn daar sinds vandaag bijgekomen.

Contactberoepen en zorgverleners

Bij contactberoepen is de anderhalvemetermaatregel vaak niet realistisch en dus moet je bij onder meer de kapper, tijdens de rijles en bij de nagelstylist verplicht een mondkapje op. Dit geldt zowel voor de klant als voor de beoefenaar van het contactberoep.

Zorgverleners zoals huisartsen en fysiotherapeuten zijn uitgezonderd van de plicht. Toch zal het vaak zo zijn dat ook daar wordt gevraagd een mondkapje te dragen. Op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) hanteren ziekenhuizen en zorginstellingen eigen regels ten aanzien van mondkapjes of andere persoonlijke beschermingsmiddelen. Patiënten, bezoekers en zorgverleners moeten zich hieraan houden.

Scholen

In het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs moeten leerlingen, studenten, leraren en ander personeel een mondkapje dragen als zij zich door het schoolgebouw bewegen. Het mondkapje kan af tijdens de les, wanneer iedereen een vaste zit- of staanplaats heeft. Een docent hoeft geen mondkapje op in de klas, zolang er 1,5 meter afstand gehouden kan worden.

Uitzonderingen

De mondkapjesplicht geldt niet voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten. De politie en boa’s kunnen mensen vragen zelf aannemelijk te maken dat deze uitzondering voor hen geldt.

Mondkapjes zijn ook niet verplicht in kerken, moskeeën, tempels en synagogen, noch tijdens het sporten, acteren, muzikale repetities of optredens en het geven van interviews op radio en tv.

Samengevat: op deze locaties moet voortaan (binnen) een mondkapje worden gedragen:

Winkels, supermarkten, gemeentehuizen

Cafés en restaurants

Theaters, dierentuinen en concertzalen

Middelbare scholen, hogescholen en universiteiten

Stationsgebouwen en luchthavens

Bij contactberoepen (zoals kappers, rijscholen en schoonheidsspecialisten)

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.