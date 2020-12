Inwoners Duizel schrikken van familiedrama: 'Dat zoiets in ons dorpje is gebeurd'

Ambulance en politie waren snel aanwezig na de steekpartij in Duizel (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

"Dat zoiets voorvalt in ons dorpje." Een inwoonster van Duizel schudt vol ongeloof haar hoofd. In een huis aan de Hoek werd maandagavond een 55-jarige man doodgestoken. Zijn 50-jarige broer, met wie hij daar woonde, is aangehouden als verdachte. Hun vader, die daar ook woont, bleef ongedeerd.

De vrouw schrok 's avonds van alle hulpdiensten die het dorp rond kwart voor acht met spoed binnenkwamen. Politieauto's, een ambulance, een traumaheli. "Dat is wel iets raars hoor", vertelde ze dinsdagochtend. "Je weet niet wat er aan de hand is, je gaat er niet meteen naartoe."

Later vernam ze wat er was gebeurd en wie erbij betrokken zouden zijn. "Toen ik dat hoorde, had ik het even niet meer." Ze kent het slachtoffer namelijk, ze woonde vroeger zelf in deze buurt. "Ik ben er de hele avond nog mee bezig geweest in mijn hoofd."

Man (55) overleden bij steekpartij in huis in Duizel, verdachte aangehouden (foto: Rico Vogels/SQ Vision). vergroot

'Een bijzondere familie'

Buurtbewoners spreken over 'een bijzondere familie, die nogal op zichzelf is', maar omschrijven de verdachte en het slachtoffer als 'goeie jongens'. "We staan er echt van te kijken wat hier is gebeurd." Het slachtoffer zou gehandicapt zijn geweest en hij werkte, net zoals zijn broer, bij de sociale werkvoorziening KempenPlus. "Er moet iets vreselijk uit de hand zijn gelopen."

Dat vertelt ook een man die met zijn hond wandelt. De omgekomen man zou volgens hem 'nog geen vlieg kwaad doen'. De aangehouden verdachte is volgens hem 'heel gesloten'. "Die komt alleen buiten om zijn hond uit te laten. Dat is geen prater."

Nog niet zo lang geleden overleed ook al de moeder van het gezin.

