Brabanders lijken zich moeiteloos aan te passen aan mondkapjesplicht: 'Ik vind het helemaal prima'

Ze waren de laatste weken natuurlijk al de gewoonste zaak van de wereld in het straatbeeld, maar de Brabanders lijken de plicht tot het dragen van een mondkapje moeiteloos te accepteren. Ook op drukke plekken, zoals de Intratuin in Tilburg en IKEA in Eindhoven, waar elke bezoeker keurig met een mondkapje op binnenloopt.

“We gaan er als organisatie al langer mee om en vinden dat onze bezoekers zichzelf en elkaar moeten beschermen”, aldus medewerker André van Dongen. “Ik ben op zich wel blij met de plicht, want het maakt aan alle onduidelijkheid een einde. Maar ik denk dat 90 tot 95 procent van onze bezoekers toch al een mondkapje droeg.”

Intratuin heeft een gastvrouw bij de deur die de bezoekers eventueel wijst op de huisregels. Klanten die dan alsnog weigeren om de regels te volgen, wordt de toegang ontzegd. Zelf draagt het personeel al ruim een maand een mondkapje. “Dat is niet altijd even prettig, zeker bij fysiek zwaarder werk”, zegt Van Dongen, “maar het is niet anders en zullen ermee moeten leven.”

'Helemaal prima'

Ook de klanten in Tilburg gaan er ogenschijnlijk moeiteloos mee om. “Ik vind de mondkapjesplicht helemaal prima”, zegt een vrouw. “Ik draag hem graag als het ook maar één procent helpt.” Een andere klant voegt toe: “Ik doe het gewoon. Voor mij voegt het niets toe om te discussiëren over de mondkapjesplicht. Het is gewoon zo.”

Bezoekers van het tuincentrum vertellen wat ze vinden van de mondkapjesplicht:

Een oudere man heeft wel een duidelijk mening. “Deze plicht is een bittere noodzaak. Ik denk dat mensen hierdoor beter bewust worden van de ernst van de situatie. Ik draag zelf al heel lang een mondkapje en vind dit een goed besluit.”

'Grootste onzin'

Natuurlijk is niet iedereen even positief. “Ik vind het de grootste onzin”, zegt een vrouw in de IKEA in Eindhoven. “Ik doe netjes mee, maar die mondkapjes helpen toch nergens niks voor. Ik doe m’n hoognodige boodschappen en daarna gaat ‘ie meteen af. Ik vind het vreselijk.”

De vrouw runt een bakkerij en draagt in haar eigen zaak geen mondkap. “En mijn klanten mogen dat zelf beslissen. Ik ga geen politieagentje spelen. "

